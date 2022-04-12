Ordu'da esrarengiz ölüm! Bir yıl önce dini nikahlı eşi bir gün önce de resmi nikahlı eşi balkondan düşüp yaralandı

EVE GİRİP ÇIKAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Öznur Temiz'in evine bir kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Temiz'in çocuklarının da anneannesi ile kız kardeşinde kaldığı öğrenildi.