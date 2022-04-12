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    • Yaşam
    • 12.04.2022 19:59
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    • 12.04.2022 20:01
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    17 yıllık çifte cinayet çözüldü! Giresun'da aynı köyden kaybolan Habip Güneş ve Erdal Şenol...

    Giresun'da 17 yıl önce kaybolduktan sonra 1 ay arayla Habip Güneş ve Erdal Şenol'un ölü olarak bulunmasıyla ilgili aranan şüphelinin geçen yıl işlediği başka suçtan tutuklandığı ortaya çıktı. Çifte cinayetle ilgili elde edilen bulgulara göre Erdal Şenol'un, Habip Güneş'i öldürdükten sonra M.A.A. tarafından öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı.

    17 yıllık çifte cinayet çözüldü!

    Giresun'da 17 yıl önce kaybolduktan sonra 1 ay arayla Habip Güneş ve Erdal Şenol'un ölü olarak bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    İlçeye bağlı Kovanlık Beldesi Döngeri Köyü Karasay obasında çobanlık yapan Habip Güneş, 2005 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarıyla yapılan aramalarda Güneş, ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. Bir ay sonra aynı köyde kaybolan Erdal Şenol da ölü olarak bulundu.

    SÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
    Cinayetlerin aydınlatılması için yıllar sonra Giresun JASAT ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yeniden çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalar ve teknik takip neticesinde şüpheli olarak M.A.A. ismine ulaşıldı. Cinayet şüphelisi M.A.A.'nın 1 yıl önce Ordu'da işlediği bir başka suçtan dolayı tutuklandığı ortaya çıktı.

    Derinleştirilen soruşturmada cinayetlerle bağlantısı olduğu şüphesiyle C.A., N.A, T.Ş., ve A.Ş. de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 367 tabanca fişeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 tüfek fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve 36 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

    Çifte cinayetle ilgili elde edilen bulgulara göre Erdal Şenol'un, Habib Güneş'i öldürdükten sonra M.A.A. tarafından öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam 17 yıllık çifte cinayet çözüldü! Giresun'da aynı köyden kaybolan Habip Güneş ve Erdal Şenol...
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