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    • Yaşam
    • 12.04.2022 09:34
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    • 12.04.2022 09:51
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    Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık miras davasında yeni gelişme! Tedavi masrafları için...

    İstanbul'da 1960'lı yıllarda açtığı tatlıcı dükkanıyla iş hayatına atılan ve 1980'lerde Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına giren Mehmet Salih Tatlıcı'nın yaklaşık 3 milyar dolarlık mirası için açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Miras davaları sürerken yaşanan sağlık problemi davaya konu oldu.

    3 milyar dolarlık miras davasında yeni gelişme

    Baba Mehmet Salih Tatlıcı'nın mirasından men ettiği oğlu merhum Ali Tatlıcı'nın torunu 30 yaşındaki Bedriye Kamer Tatlıcı, annesinin kanser tedavisi masraflarını karşılamak için, mirası yöneten İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Pankreas kanseri olan annesinin tedavisi için acil 200 bin TL'ye intiyaç duyduğunu belirten bir dilekçe sunan Tatlıcı, annesinin tedavisi için yaklaşık 160 bin TL tutarında harcama yapıldığını, planlanan tedavi için gerekli 200 bin TL meblağın miras payından mahsup edilmek üzere tereke hesabından karşılanmasını istedi.

    'TABLOLAR SATILSIN'
    Dilekçeyi öğrenen Mehmet Salih Tatlıcı'nın mirasının büyük bir kısmını bıraktığı ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı, ihtiyaç duyulan paranın ödenmesine destek verdiler.

    Avukatları aracılığıyla mahkemeye karşı dilekçe sunan anne-oğul, Tat Towers isimli taşınmazda muhafaza edilen değerli tabloların satışa çıkarılarak elde edilecek net gelirden Bedriye Kamer Tatlıcı'ya tedavi için ödeme yapılmasını istediler.

        AYLIK 1 MİLYON TL KİRA ALACAKMIŞ
        Anne oğul Tatlıcı'ların mahkemeye sundukları dilekçede, 10 yıl önce Tat Towers'ın kiralanmasına yönelik taleplerine Bedriye Kamer Tatlıcı'nın muvafakat vermediği de hatırlatılarak, "İtirazlar nedeniyle Tat Towers kiraya verilememiş ve tereke 10 yılda 300 milyon dolardan fazla zarar uğratılmıştır.

        Tat Towers kiraya verilmiş olsaydı mirasçı Bedriye Kamer Tatlıcı hisse oranına istinaden aylık yaklaşık 1 milyon TL kira alabilirdi" denildi.

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        Haberler Yaşam Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık miras davasında yeni gelişme! Tedavi masrafları için...
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