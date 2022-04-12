Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık miras davasında yeni gelişme! Tedavi masrafları için...

Baba Mehmet Salih Tatlıcı'nın mirasından men ettiği oğlu merhum Ali Tatlıcı'nın torunu 30 yaşındaki Bedriye Kamer Tatlıcı, annesinin kanser tedavisi masraflarını karşılamak için, mirası yöneten İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Pankreas kanseri olan annesinin tedavisi için acil 200 bin TL'ye intiyaç duyduğunu belirten bir dilekçe sunan Tatlıcı, annesinin tedavisi için yaklaşık 160 bin TL tutarında harcama yapıldığını, planlanan tedavi için gerekli 200 bin TL meblağın miras payından mahsup edilmek üzere tereke hesabından karşılanmasını istedi.