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    • Yaşam
    • 12.04.2022 12:15
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    • 12.04.2022 12:15
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    Jokey alışverişe atla çıkıyor

    Geleneksel spor dalları arasındaki rahvan at yarışçısı hem atını yarışlara hazırlıyor hem de günlük market alışverişini yapıyor.

    Jokey alışverişe atla çıkıyor

    Türk'ün yoldaşı, Türk'ün kanadı tabirleri ile nesiller boyunca adına türküler, şarkılar, maniler yazılan atlar, son yıllarda eski günlerine döner oldu. Bunun nedeni ise küresel ölçekte akaryakıt fiyatının artması…

    ATLA ALIŞVERİŞ

    Kahramanmaraşlı Osman Yılmaz da, atıyla daha çok ilgilenir duruma geldi. Çarşıya, markete atla giden Yılmaz, hem günlük antrenmanını atıyla yapıyor hem de işlerini hallediyor.

    Osman Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının kendisinin bahanesi olduğunu belirterek, "Rahvan at yarışları Türkiye'nin dört bir tarafında olur. Ben Kahramanmaraş'ta ilk rahvan atı jokeyiyim. Markete atla gidiyorum. Alışverişimi yapmaya, hem mutlu oluyorum hem atlarımızla gezinti yapmış oluyoruz. Uzun yola gittiğim zaman arabamla gidiyorum.

    Bu arada atlarımızla kısa mesafelerde daha haşır neşir olmayı istiyoruz. Malum işte araçlarımızı çalıştırttığımız an mazot çok pahalı olduğu için atlarla daha güzel oluyor. Hem masrafımız olmuyor hem de hem atlarımızın antrenmanı oluyor." dedi
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