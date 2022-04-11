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    Üçüzler hamile olan Esra Alkan erken doğum nedeniyle 2 yavrusunu kaybederken Nisa bebek mucize şekilde hayata tutundu

    Esra Alkan, üçüzlerine hamile kaldı. Ancak erken doğuma alındı. 2 yavrusu kurtarılamadı. Yüzde 10 yaşama şansı verilen Nisa bebek ise hayata sımsıkı sarıldı. İşte sizeler için derlediğimiz 11 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Mucize bebek

    Mucizelerle dolu haber İstanbul'dan geldi. Esra-Fevzi Alkan çifti, geçtiğimiz yıl evlendi. 10 ay önce de üçüz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak Esra Alkan, 25 haftalık hamileyken sağlık sorunları nedeniyle erken doğuma girdi. İki bebeği, doğumdan sonra birer hafta arayla hayatını kaybetti. 680 gram doğan Saliha Nisa bebek için de yüzde 10 yaşama şansı verildi. Bağırsaklarında problem olan ve kalbinde delik bulunan Nisa bebek, 110 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edildi. Önceki gün de taburcu olup ailesiyle evine gitti. Büyük mutluluk yaşayan Esra Alkan, "Ömrümde hiç o kadar küçük bebek görmemiştim. Boyu pet şişe kadardı. 30 santim bile değildi. Yavrum şu anda neredeyse beş aylık olacak. Yaklaşık üç kiloya yaklaşıyor" dedi.



    KARA BORSA
    Yerli kripto para borsası Thodex, tarihin en büyük vurgununu yaptı. CEO Faruk Fatih Özer, müşterilerden topladığı 2 milyon dolarla yurt dışına kaçtı! Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. CEO Faruk Fatih Özer'in 2017'den itibaren vergi kaçırmaya başladığı ortaya çıktı. Savcılık, işletmeye ilişkin vergi belgelerini sunmayan Özer hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme ayrıca, Özer'in mazeretsiz duruşmaya katılmaması halinde hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.
    ARZU KAYA



    KALBİMİZ SENİNLE
    Ordu'lu Dilek Gürsoy, Almanya'da dünyaya geldi. Babasını kalp krizinden kaybedince doktor olmaya karar verdi. Tıp fakültesini bitirdi. Yapay kalp üzerine çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Avrupa'nın ilk ve tek yapay kalp cerrahı oldu, 2019'da Alman Tıp Ödülü"nü alarak ülkemizi yüceltti. Dün katıldığı konferanstaki sözleri ders gibiydi: Hedefim yapay kalp kliniği kurmak, hasta kalpleri ameliyat etmek ve iyileştirmek. Vicdanlı dürüst öğrenciler yetiştirmek.



        AHMET BİR KEZ DAHA ÖLDÜ
        Konya'da 2020 yılında Ahmet Sağlık (16) ile arkadaşı İbrahim Ethem Güler (17), motosiklet kazası geçirdi. Sağlık, hayatını kaybederken motosikleti kullanan Güler'e 'taksirle ölüme neden olmaktan' 4 yıl hapis cezası verildi. Ancak bu ceza istinaf tarafından 2 yıl 8 aya indirildi. Acılı anne Ayşe Sağlık karara isyan etti: oğlumu hayatının baharında toprağa verdim. Biz onu cezaevine girmesini beklerken onun cezası düşürüldü.
        TOLGA YANIK



        ÖLÜMCÜL KELEPÇE
        İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Alper Çelik, sosyete doktoru olarak ün yaptı. 2017'de Selahattin Serin'i (50) de operasyona aldı. Midesine kelepçe taktı. Serin, 5 gün sonra rahatsızlandı. Kurtarılamadı. Savcılık Çelik hakkında, "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan dava açtı. Çelik hakkında 2019'da ameliyat ettiği Bülent Zaim'in ölümüyle ilgili de dava açılmıştı. İddianamede, "Hastane ameliyathanesinin operasyona elverişli olmadığı" görüşü paylaşılmıştı.
        DİLEK YAMAN DEMİR



        ÇOK 'ÖZ'EL!
        ABD eski Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'da miting yaptı. Pensilvanya senatör adayı olan Türk Dr. Mehmet Öz'ü desteklediğini açıkladı. "Bugün bir insanı daha övmek istiyorum, Pensilvanya'da Dr. Öz'ü... Dr. Öz harika bir adam, iyi bir insan. Harvard'da okumuş... Muazzam bir kariyeri var" ifadesini kullandı.



            49 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 49 milyon 795 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 691'er lira, 4 bilenler 518'er lira, 3 bilenler 32'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



            530 BİN LİRA DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 530 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 386'şar lira, 4+1 bilenler 475'şer lira, 4 bilenler 42'şer lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



            BENİM BABAM KAHRAMAN
            Okulda, herkes kompozisyon yazdı. 7 yaşındaki Yusuf da hiç görmediği şehit babası Yaşar Yavaş'ı anlattı: Benim babam kahraman. Cennette yaşıyor. Onu çok özledim. Keşke yanımda olsaydı. Elini tutup gezebilseydim.



                İZ PEŞİNDE
                Hakim'de nefesler kesilecek. Ömer Arif, kazanın izlerini yok etmek isteyecek. Ozan ise babasından gizli hareket edecek. Öldürdüğü gencin mezarına gidecek.



                HER 'SATIR'I DEHŞET
                Balıkesır'de Murat Sürer, uyuşturucu kullandığı iddia edilen oğlu Barış'la kavgaya tutuştu. Satırla defalarca vurdu. Genç adam olay yerinde hayatını kaybederken baba hapse kondu. "Çok pişmanım. Hatırlamıyorum" diye konuştu.



                ŞU HALE BAK!
                İzmir'de Murat Tayoğlu, eşi Irmak'ı darp etti. 13 yıl hapsi istendi. Ancak 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indiriminden tahliye edildi.



                    İKİNCİ TURA KALDI
                    Fransa'da dün 48.7 milyon kişi, cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Sandık sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron yüzde 28,6, Le Pen yüzde 24,4, Melenchon yüzde 20,2 oy aldı. İkinci tur seçimleri, 24 Nisan'da yapılacak!

                    YAAA SABIR!
                    Kahramanmaraş'ta Halil Başkan, 22 ayar altın tespih yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı: 400 bin TL...

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                    Haberler Yaşam Üçüzler hamile olan Esra Alkan erken doğum nedeniyle 2 yavrusunu kaybederken Nisa bebek mucize şekilde hayata tutundu
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