Üçüzler hamile olan Esra Alkan erken doğum nedeniyle 2 yavrusunu kaybederken Nisa bebek mucize şekilde hayata tutundu

Mucizelerle dolu haber İstanbul'dan geldi. Esra-Fevzi Alkan çifti, geçtiğimiz yıl evlendi. 10 ay önce de üçüz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak Esra Alkan, 25 haftalık hamileyken sağlık sorunları nedeniyle erken doğuma girdi. İki bebeği, doğumdan sonra birer hafta arayla hayatını kaybetti. 680 gram doğan Saliha Nisa bebek için de yüzde 10 yaşama şansı verildi. Bağırsaklarında problem olan ve kalbinde delik bulunan Nisa bebek, 110 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edildi. Önceki gün de taburcu olup ailesiyle evine gitti. Büyük mutluluk yaşayan Esra Alkan, "Ömrümde hiç o kadar küçük bebek görmemiştim. Boyu pet şişe kadardı. 30 santim bile değildi. Yavrum şu anda neredeyse beş aylık olacak. Yaklaşık üç kiloya yaklaşıyor" dedi.
KARA BORSA
Yerli kripto para borsası Thodex, tarihin en büyük vurgununu yaptı. CEO Faruk Fatih Özer, müşterilerden topladığı 2 milyon dolarla yurt dışına kaçtı! Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. CEO Faruk Fatih Özer'in 2017'den itibaren vergi kaçırmaya başladığı ortaya çıktı. Savcılık, işletmeye ilişkin vergi belgelerini sunmayan Özer hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme ayrıca, Özer'in mazeretsiz duruşmaya katılmaması halinde hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.
ARZU KAYA
KALBİMİZ SENİNLE
Ordu'lu Dilek Gürsoy, Almanya'da dünyaya geldi. Babasını kalp krizinden kaybedince doktor olmaya karar verdi. Tıp fakültesini bitirdi. Yapay kalp üzerine çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Avrupa'nın ilk ve tek yapay kalp cerrahı oldu, 2019'da Alman Tıp Ödülü"nü alarak ülkemizi yüceltti. Dün katıldığı konferanstaki sözleri ders gibiydi: Hedefim yapay kalp kliniği kurmak, hasta kalpleri ameliyat etmek ve iyileştirmek. Vicdanlı dürüst öğrenciler yetiştirmek.