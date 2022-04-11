Üçüzler hamile olan Esra Alkan erken doğum nedeniyle 2 yavrusunu kaybederken Nisa bebek mucize şekilde hayata tutundu

Mucizelerle dolu haber İstanbul'dan geldi. Esra-Fevzi Alkan çifti, geçtiğimiz yıl evlendi. 10 ay önce de üçüz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak Esra Alkan, 25 haftalık hamileyken sağlık sorunları nedeniyle erken doğuma girdi. İki bebeği, doğumdan sonra birer hafta arayla hayatını kaybetti. 680 gram doğan Saliha Nisa bebek için de yüzde 10 yaşama şansı verildi. Bağırsaklarında problem olan ve kalbinde delik bulunan Nisa bebek, 110 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edildi. Önceki gün de taburcu olup ailesiyle evine gitti. Büyük mutluluk yaşayan Esra Alkan, "Ömrümde hiç o kadar küçük bebek görmemiştim. Boyu pet şişe kadardı. 30 santim bile değildi. Yavrum şu anda neredeyse beş aylık olacak. Yaklaşık üç kiloya yaklaşıyor" dedi.