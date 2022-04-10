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    • Yaşam
    • 11.04.2022 01:11
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    • 11.04.2022 01:11
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    Manisa'da bir depoda çıkan yangın 200 bin TL'lik hasara neden oldu

    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde akşam saatlerinde bir çiftçiye ait depoda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek depoyu etkisi altına almasının ardından yangın 200 bin TL’lik maddi hasara neden oldu.

    İHA
    Manisa’daki yangın servete mal oldu

    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik maddi hasara neden oldu.

    Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Seydiköy Mahallesinde 10 Nisan günü saat 22.30 sıralarında B.A.E. (57) isimli çiftçinin deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında mağdura ait 2005 model bir traktör, 1 adet motosiklet, 300 adet üzüm kelteri, bir adet üzüm çekme makinesi, 1 adet 400 litrelik ilaçlama aleti, 1500 metre üzüm çulu kullanılamaz hale geldi.

    Yangında yaralanma veya can kaybı olmazken, toplam maddi zararın 200 bin TL civarında olduğu öğrenildi.

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