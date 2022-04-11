Otizmli Birsen Başar'ın engelleri bir bir aşan başarısı herkesi hayran bıraktı

Otizmli genç kadın, engelleri kendi emekleriyle ezdi geçti. Birsen Başar, 1986'da Hollanda'nın Breda kentinde dünyaya geldi. Hayatı hep iletişim problemleriyle geçti. Anaokulu ve ilkokulda arkadaşlarıyla arası iyi değildi. Arkadaşları oyun oynarken o teneffüsü sırasında tek başına oturarak geçirdi. Üniversitede işletme, yönetim ve hukuk bölümüne girdi. Ancak yaşadığı konuşma sorunu burada da zorlukları beraberinde getirdi. 21 yaşındayken gittiği doktor kontrolünde, otizmli olduğunu öğrendi! İşte o an hayatı değişti. Hastalığını öğrenmek için sayısız kitap okudu, kendisi gibi otizmlilerle bir araya geldi. 2008'de 'Ben de artık fark edilmek istiyorum' 2013'te ise 'Otizmle ile yaşamak' isimli kitaplarını yayınlayarak mücadelesini ölümsüzleştirdi. Belçika'da otizm uzmanlığı bölümünü bitiren genç kadın, otizmli bireylere profesyonel bir şekilde rehberlik yapabildi. 2009'dan beri Breda belediyesinde memur olarak çalışan Birsen Başar, gerçekleştirdiği son başarısıyla da dikkat çekti. Birsen'in otizm üzerine yazdığı tez, 'yılın otizm tezi' seçildi. Başar'a Twitter'dan destek üstüne destek geldi:

Yürekten kutluyorum. Yolun açık olsun.

Birsen durmadan yoluna devam et. Seninle gurur duyuyoruz.

Bu başarınla otizmli gençleri ve ailelerini nasıl gururlandırıyorsun bir bilsen!

Otizmli bir evladın annesi olarak sizi yürekten tebrik ediyorum.

Hollanda'da bizi gururlandırdın. Yolun hep açık olsun güzel kadın!