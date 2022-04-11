Turkuvaz Medya Polis Haftası'nda kahramanları ağırladı

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ATV ekranında Polis Haftası (4-10 Nisan) etkinlikleri kapsamında çok özel anlara tanıklık edildi. İstanbul Emniyeti mensupları hafta içi Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarının konuğu oldu.

Turkuvaz Medya binasına motosikletleriyle kortej şeklinde giren polis ekipleri Müge Anlı'ya bando takımıyla sürpriz yaptı. Polisler, Siber Dolandırıcılık, KADES, HAYDİ, Siber Zorbalık başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelede vatandaşlara önleyici bilgilendirmelerde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Betül Tuğcu, kadına karşı şiddetle mücadelede çalışmalarını anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Esra Erol'un programında Siber Suçlarla Mücadele Şube'den komiser Esin Kilci Yıldız, komiser yardımcısı Tuncay Gündüz ve polis memuru Engin Purcu siber dolandırıcılık ve siber zorbalık konularına ilişkin aktarımlarda bulundu.