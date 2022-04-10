Ordu'da sır ölüm! İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu

Olay Ordu'nun Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Öznur T.'den ablası ve eniştesinin 3 gündür kendisinden haber alamaması sonrası durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler kapıyı açmalarının ardından genç kadının battaniyeye sarılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı ilk araştırmalar sonrası olay yerine Nöbetçi Savcı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma ve incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI
İki çocuk annesi genç kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kameraları ve cep telefonu emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı.