'Nisa Mihriban' bebeği ölüme terk eden biyolojik anne hakkında istenen ceza belli oldu!

BEBEĞİ MAHALLE SAKİNLERİ BULDU

Aynı mahallede ikamet eden Şaban K.'nin saat 14.00 sıralarında ağlama sesi duymasının ardından bebeği bulduğu ve polisi arayarak durumu haber verdiği belirtilen iddianamede, olay yerine polis ekiplerinin geldiği, Ebrar Nil isimli bebeğin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavisinin yapıldığı belirtildi. Ardından bebeğin Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne 30 Mart günü teslim edildiği aktarıldı. 'Nisa Mihriban' bebeğin 1 Nisan günü yüzüne mama bulaştığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği iddianamede anlatıldı.

AİLESİ KENDİSİNİ YENİDEN EVLENDİRMEK İSTEDİ

İddianamede kamera görüntülerine göre mağdur çocuk Ebrar Nil'in öz annesi tarafından olay yerine bırakılmasının ardından Ebru S.'nin olay yerinden ayrıldığının anlaşıldığı vurgulandı. İddianamede Ebru S.'nin savunmasına da yer verildi. Ebru S.'nin 2019 yılında bir kişiyle evlendiğini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunduğunu ancak eşinden gördüğü şiddet üzerine ayrılıp ailesinin yanına gittiğini söylediği hatırlatıldı. Ailesinin bir süre sonra kendisini yeniden evlendirmek istediği kaydedilen iddianamede, şüpheli Ebru S.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı Murat Ç. ile görüşmeye devam ettiği ve bir süre sonra bu ilişkiden hamile kaldığı ifade edildi.