



"SENİN KAFANI KIRARIM, SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Şahsın kendisine savurduğu tehditleri anlatan Yalçınkaya, "Arabasından hakaretler ederek indi ve üzerime yürüdü. Benim terbiyesiz ahlaksız dememi küfür olarak algılayıp sen bana küfür edemezsin dedi. Seni öldürürüm, dua et kadınsın sen, Ben sana kasıtlı yapmadım bunu dedi ama kasıtlı olarak gözümün içine bakarak yaptı. Kasıtsız yapsa bu kadar gerilmeyiz, insanlık hali deriz. Ardından arkadaşları geldi ve bunu arabaya bindirmeye çalıştılar. Arabaya giderken hala beni tehdit etmeye devam etti. Arkadaşları bunu arabaya bindirdi ve tekrardan tehdit ederek gidince ben yine kızdım. İnsanları taciz ediyorsunuz, arkanızda motor olduğunu görmüyorsunuz dedim. Tekrar arabadan indi. Yanıma geldi ve eliyle işaret ederek seni öldürürüm, senin kafanı kırarım diyerek tehdit etmeye devam etti. Benim kafamda kask vardı ve kafasını bana doğru yaklaştırdı. Kamera açısında da net olarak belli aramızda en fazla 10 cm vardı. Sonra tekrar hakaretler ve küfürler etmeye başladı. Arkadaşları onu tekrar arabaya götürüp sakinleştirirken ben de trafikten faydalanıp direkt aralardan kaçmaya başladım. Çünkü daha ileride de aynı şeyleri yapabileceğini düşündüm" diye konuştu.