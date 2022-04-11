Misafirinin eşiyle uyuduğunu görünce deliye döndü! Müebbet hapsi istendi

"MAKTUL, BAKIŞLARI İLE BENİ TACİZ EDİYORDU"

Şüpheli İbrahim Gavari'nin eşi Chiraze Sofia Kebaili'nin tanık olarak beyanına yer verilen iddianamede tanık Kebaili'nin, "Müşteki Abdulkerim Mohkbi ve maktul Houssem Homauda, eşimin arkadaşlarıdır. Bu iki şahıs yaklaşık 15 gündür bizim evde kalmaktaydılar, bizde kaldıkları süre zarfında maktul, bakışları ile beni taciz ediyordu. Eşime bu durumu anlatamadım çünkü başı belaya girerdi. Olay gecesi de eşim ile odada uyurken bir anlık gözümü açtığımda, maktul kolumdan tutup beni odanın dışına çıkartmaya çalıştı. Kendisine direnip ayağımla maktulü itmeye çalıştım. Eşimin uyanıp başı belaya girmesin diye çığlık atmadım ve o esnada eşim uyandı. Maktul içeriye kaçınca eşim de peşinden gitti. Kavga ettikleri sırada eşim bıçak ile maktule vurdu, müşteki Abdulkerim ise onları ayırmaya çalışıyordu ve o ara eşim Abdulkerim'e de bıçakla vurdu. Yardım istemek için çıktım. Eşim uyandığında, kendimi ayaklarımla koruduğum için eşim, maktulün bana tecavüz ettiğini düşünmüş, ben eşimi aldatmadım." dediği aktarıldı.

"BENİ NEDEN ONUNLA ALDATTIN DİYORDU"

Hazırlanan iddianamede müşteki Abdulkerim Mohkbi'nin ifadesinde, "Ben şüpheli İbrahim ile maktul Houssem arasındaki meseleyi tam olarak bilmiyorum ancak ben uyandığımda şüpheli, maktul Houssem'a 'neden benim eşimin yanına gittin' şeklinde bağırıyordu. Ayrıca olay sonrası şüpheli, yere çöküp eşine 'sen beni neden onunla aldattın' şeklinde sözler söylüyordu." dediği kaydedildi.

İddianamede şüpheli İbrahim Gavari'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüphelinin ayrıca, 'silahla kasten yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıldan 5,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli İbrahim Gavari'nin, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.