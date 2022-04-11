Misafirinin eşiyle uyuduğunu görünce deliye döndü! Müebbet hapsi istendi

İstanbul Fatih'te yaşayan Cezayir uyruklu İbrahim Gavari, bir dönem evinde 2 arkadaşını ağırladı. Gavari'nin evinde kalan Houssem Homauda ve Abdulkerim Mohkbi, 18 Ağustos 2021'de yine misafir yataklarında uyumaya gitti.
Ancak Gavari, eşiyle uyuduğu sırada duyduğu seslere uyanarak Houssem Homauda'yı odasında gördü. Gavari, eşinin yanı başında gördüğünü iddia ederek Homauda'yı bıçaklayarak öldürmüş, kendilerini ayırmak isteyen Abdulkerim Mohkbi'yi ise yaralamıştı. Hazırlanan iddianamede, Houssem Homauda'nın, 4 katlı bir binanın bodrum katında bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiği, Abdulkerim Mohkbi'nin ise yaralandığı ve şüpheli İbrahim Gavari'nin olay yerinde yakalandığı anlatıldı.
İddianamede, maktul Homauda'nın yüzüstü yatar vaziyette bulunduğu, vücudunun sağ göğüs, sol bacak, sırt, baş kısımları ile sol gözünün altından burun kısmına kadar kesik izlerinin olduğu belirtilirken, müşteki Abdulkerim Mohkbi'de meydana gelen yaralanmanın, kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi.