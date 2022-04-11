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    • Yaşam
    • 11.04.2022 16:03
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    • 11.04.2022 16:03
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    Genç kızı öldüresiye dövmüşlerdi! Sebebi ortaya çıktı

    Bursa'da parkta tartıştıkları İ.G. (17) adlı kızı darbeden kız kardeşler, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, ifade veren 2 kardeş, genç kızı kendilerine yan baktığı gerekçesiyle dövdüklerini söyledi.

    Genç kızı dövmüşlerdi! Sebebini açıkladılar

    İnegöl ilçesi, Yunus Emre Mahallesi, Kanarya Caddesi'ndeki parkta geçen hafta meydana gelen olayda, F.Ç. (19) isimli kız ile kardeşi A.Ç. (14), tartıştıkları İ.G.'yi, tekme ve yumruk darbeleriyle yere yatırarak dövdü.

    Cep telefonu ile de kaydedilen kavga, parktan geçen bir kişinin müdahalesiyle son buldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresleri belirlenen F.Ç. ile kız kardeşi A.Ç.'yi gözaltına aldı.

    Polise ifade veren şüpheliler, genç kızı yan baktığı için dövdüklerini söyledi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ç. savcılıkça, nöbetçi hakimliğe çıkarılan F.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.




        Kaynak: DHA

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        Haberler Yaşam Genç kızı öldüresiye dövmüşlerdi! Sebebi ortaya çıktı
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