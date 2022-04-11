Genç kızı öldüresiye dövmüşlerdi! Sebebi ortaya çıktı

Cep telefonu ile de kaydedilen kavga, parktan geçen bir kişinin müdahalesiyle son buldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresleri belirlenen F.Ç. ile kız kardeşi A.Ç.'yi gözaltına aldı.