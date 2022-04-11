Başından vurularak öldürülmüştü! Tuğçe'nin katillerine ağırlaştırılmış müebbet istendi

Karakaya'nın ise Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşı Songül Saylam'ın sevgilisi olduğu belirlendi. Takibe alınan Karakaya, düzenlenen operasyonla Keçiören'deki evinde gözaltına alındı. Karakaya, ifadesinde; Mutlu'nun, sevgilisi Saylam hakkında küfrettiğinde sinirlendiğini ve yanındaki silahı çıkarıp tek el başına ateş ettiğini söyledi. Karakaya'nın ifadesi doğrultusunda sevgilisi Saylam da cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Songül Saylam, ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, Oğuzhan Karakaya'nın kendisine melankolik ve saplantılı şekilde bağlı olduğunu, kendisine herhangi bir şey yapması için telkinde bulunmadığını söyledi. Karakaya ve Saylam, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.