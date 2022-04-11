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    • Yaşam
    • 12.04.2022 00:54
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    • 12.04.2022 00:56
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    Konya'da şok olay! Yolda yürürken kalçasından bıçaklandı

    Konya'da iddiaya göre 17 yaşındaki  M.E.K yolda yürürken tanımadığı 1 kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

    Yolda yürürken bıçaklandı

    Konya'da M.E.K. (17), iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı 1 kişi tarafından kalçasından bıçaklandı.

    Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Sultan Veled Caddesi'nde meydana geldi. M.E.K., yolda yürürken iddiaya göre tanımadığı 1 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    Kalçasından yaralanan M.E.K., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan M.E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    M.E.K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde ''Bana saldıranı tanımıyorum. Yolda yürüyordum. Birden saldırdı.'' dediği öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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