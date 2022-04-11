THY tarihi başarıya imza attı! Yurt dışına arz edilen kapasitede 2019 Mart ayının yüzde 95'ine ulaştı





12,7 MİLYON MİSAFİR

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı grakifte, Ocak-Mart dönemi misafir sayısı 12.7 milyon olarak açıkladı. Diğer yandan 142.526 ton kargo taşınarak, 2019 yılına oranla artış yüzde 2 olarak kaydedildi.

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