THY tarihi başarıya imza attı! Yurt dışına arz edilen kapasitede 2019 Mart ayının yüzde 95'ine ulaştı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışına arz ettiğimiz kapasitede 2019 Mart ayının %95'ine ulaştık." ifadesini kullandı.
"HAVACILIKTA BAHAR HAVASI YAŞATACAĞIZ"
Kovid-19 vakalarının azalması ve kısıtlamaların peyderpey kalkması ile havacılıkta tam bir bahar havası yaşatacaklarını belirten Bilal Ekşi, "THY yükseklerden uçacaktır." dedi.
12,7 MİLYON MİSAFİR
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı grakifte, Ocak-Mart dönemi misafir sayısı 12.7 milyon olarak açıkladı. Diğer yandan 142.526 ton kargo taşınarak, 2019 yılına oranla artış yüzde 2 olarak kaydedildi.