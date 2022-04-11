Kırıkkale'de korku dolu anlar! Demir yüklü tır 7 aracı adeta biçip geçti

Kaza anını anlatan sürücü Cengiz T., "O rampanın başına kadar çıktım o ara yağmur başladı. Çıktım vites düşürdü araba. Vites düşürünce kalkışı yapamadı. Yapamayınca da geri doğru kaymaya başladı. Birinci ve ikinci arabayı kurtardım. Baktım araba sağa hızlandı makaslattım olduğu yere durdu" dedi.