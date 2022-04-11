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    • Yaşam
    • 11.04.2022 18:12
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    • 11.04.2022 18:12
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    Kırıkkale'de korku dolu anlar! Demir yüklü tır 7 aracı adeta biçip geçti

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde demir yüklü olan bir tırın şoförü bir anda direksiyon hakimiyetine kaybetti. Aracı kontrol etmeye çalışan adam o sırada park halinde olan 7 adet otomobile çarptı. Römorkta yüklü olan tonlarca ağırlığındaki demir ise araçların üzerine devrildi.

    Kırıkkale’de korku dolu anlar!

    Kırıkkale'de demirin yüklü olduğu tır, park halindeki 7 araca çarptı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.

    Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye, Cengiz T. idaresindeki 06 BL 4003 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde rampa aşağı hareket ederek, park halindeki araçlara çarptı. Römorkta yüklü olan tonlarca ağırlığındaki demir ise araçların üzerine devrildi.

        Tır ve park halindeki 7 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan ve can kaybı yaşanmadı. Demir altında kalan otomobillerden 2 tanesi de tamamen hurdaya döndü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Kaza anını anlatan sürücü Cengiz T., "O rampanın başına kadar çıktım o ara yağmur başladı. Çıktım vites düşürdü araba. Vites düşürünce kalkışı yapamadı. Yapamayınca da geri doğru kaymaya başladı. Birinci ve ikinci arabayı kurtardım. Baktım araba sağa hızlandı makaslattım olduğu yere durdu" dedi.
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        Haberler Yaşam Kırıkkale'de korku dolu anlar! Demir yüklü tır 7 aracı adeta biçip geçti
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