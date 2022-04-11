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    • Yaşam
    • 11.04.2022 17:48
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    • 11.04.2022 18:17
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    İstanbul Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran Utkucan K.'ye 22 bin TL ceza

    İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz gün bir kadın sürücüye aracıyla yaklaşan ve bağırdıktan sonra arabasının yan aynasını kıran 34 UTK 80 plakalı BMW markalı lüks araç sahibi Utkucan K. 22 bin TL ceza ödeyecek.

    İHA
    Utkucan K.’ye 22 bin TL ceza

    Maltepe'de, içerisinde bebeğinin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi. Gözaltına alınan şahsa 22 bin 288 TL para cezası kesildi ve 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

    Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu'nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırmıştı.

    Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.
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        Haberler Yaşam İstanbul Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran Utkucan K.'ye 22 bin TL ceza
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