Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.04.2022 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 18:39
    ABONE OL

    Ordu'da sır olaylar! Biri balkondan düştü 3 gündür aranan Öznur Temiz ise çıplak halde ölü bulundu... Çelişkili ifade

    Ordu'da, 3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz, yalnız yaşadığı evde çıplak halde ölü bulundu. Öte yandan Öznur Temiz'in dini nikahla birlikte yaşadığı N.T.'nin resmi nikahlı eşi C.T.'nin de 2 gün önce evinin balkonundan düştüğü ortaya çıktı. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor. İşte detaylar...

    Ordu’da sır olay!

    Ordu'da, 3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz (27), yalnız yaşadığı evde çıplak halde ölü bulundu.

    Olay, Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katında, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

    Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

    ÖZNUR TEMİZ ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULUNDU
    Evde inceleme yapan polis, Öznur Temiz'i, yatakta, çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu.

    Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



    EVE GİRİP ÇIKAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
    Polis, Temiz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur Temiz'in evine 1 kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    UYUŞTURUCU OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MADDELER BULUNDU
    Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.

        İKİ OLAYIN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
        Öte yandan, Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı.

        ÇELİŞKİLİ İFADELER
        Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi.

        Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB PR için parayı bastırdı
        Haberler Yaşam Ordu'da sır olaylar! Biri balkondan düştü 3 gündür aranan Öznur Temiz ise çıplak halde ölü bulundu... Çelişkili ifade
            SON DAKİKA