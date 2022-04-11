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    • Yaşam
    • 11.04.2022 17:40
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    • 11.04.2022 17:43
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    Her yerde aranıyordu! Kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu

    Sinop’ta, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen Fevzi Köker sahilde ölü bulundu. Uçurumdan düşme sonucu öldüğü değerlendirilen Fevzi Köker'in cenazesi çalışmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kayıp öğretmen ölü bulundu!

    Sinop'ta, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu.

    CESEDİ GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRDİ
    Alınan bilgiye göre, Karakum mevkisinde sahilde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KAYIP EMEKLİ ÖĞRETMEN FEVZİ KÖKER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
    Ekiplerce yapılan incelemede cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emekli öğretmen Fevzi Köker'e ait olduğu belirlendi.

    Uçurumdan düşme sonucu öldüğü değerlendirilen Köker'in cenazesi çalışmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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