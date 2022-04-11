Sinop'ta, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu.
CESEDİ GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRDİ
Alınan bilgiye göre, Karakum mevkisinde sahilde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAYIP EMEKLİ ÖĞRETMEN FEVZİ KÖKER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ekiplerce yapılan incelemede cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emekli öğretmen Fevzi Köker'e ait olduğu belirlendi.
Uçurumdan düşme sonucu öldüğü değerlendirilen Köker'in cenazesi çalışmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.