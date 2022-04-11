Eşleriyle ilişki yaşayan kadını dövüp zafer pozu verdiler! "Bu da kapak olsun"

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki bir okul kantininde birlikte çalışan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç., eşleriyle ilişki yaşadığını öne sürdükleri iş arkadaşı Aslı U.Y.'nin evini bastı. 2014 yılında yaşanan olayda Aslı U.'ya çeşitli işkenceler yapıldı.
DÖVDÜLER
Kadın önce kurusıkı tabancayla tehdit edilip, darbedildi ardından ise saçları kesildi. Saldırganlar Aslı U.Y.'ye eşleriyle birliktelik yaşadığını zorla itiraf ettirdikleri anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre Aslı U.Y.'yi olayı anlatmaması için tembihleyen kadınlar, evdeki 2 cep telefonunu da alarak evden ayrıldı.
Mağdur kadın olay sonrası polisin yolunu tutarken, saldırganlar ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında görülen davada sanıklar Aslı U.Y.'nin telefonlarının iade edilmesi nedeniyle 'yağma' suçundan beraat etti, diğer suçlardan toplamda 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle tutuklanmadı.
Kararın ardından duruşmadan çıkan 3 kadın, Zonguldak Adliyesi önünde 'zafer pozu' vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atıfta bulunan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç.'nin, "Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi" yazılı fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.