Eşleriyle ilişki yaşayan kadını dövüp zafer pozu verdiler! "Bu da kapak olsun"

Mağdur kadın olay sonrası polisin yolunu tutarken, saldırganlar ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında görülen davada sanıklar Aslı U.Y.'nin telefonlarının iade edilmesi nedeniyle 'yağma' suçundan beraat etti, diğer suçlardan toplamda 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle tutuklanmadı.