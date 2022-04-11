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    • Yaşam
    • 11.04.2022 08:49
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    • 11.04.2022 08:49
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    Ailesi direğe bağladı bekçiler kurtardı

    Adana'da akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırdığı iddiasılya ailesi tarafından evlerinin önündeki elektrik direğine bağlandığı öne sürülen Suriyeli uyruklu genci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen mahalle bekçileri kurtardı.

    Ailesi direğe bağladı bekçiler kurtardı

    Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri 25 yaşlarında bir erkeğin darbedilmiş bir halde elektrik direğine bağlandığını görünce 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.

    Suriye uyruklu ismi açıklanmayan genci, elektrik direğine bağlı bir şekilde bulan mahalle bekçileri, ipi keserek kurtardı. Polisin yaptığı incelemede akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırıp, yaraladığı iddia gencin, ailesi tarafından direğe bağlandığı belirlendi.

    Suriye uyruklu genç ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.
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