Ailesi direğe bağladı bekçiler kurtardı

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri 25 yaşlarında bir erkeğin darbedilmiş bir halde elektrik direğine bağlandığını görünce 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.