Adana'da cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Yaşam
- 11.04.2022 08:40
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- Son Güncelleme:
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- 11.04.2022 08:40
Adana'da helikopter destekli çete operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberine göre Adana'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen çeteye helikopter destekli operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
Adana'da cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.