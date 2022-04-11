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    • Yaşam
    • 11.04.2022 09:45
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    • 11.04.2022 09:45
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    Üsküdar'da tekmeli yumruklu kavga kamerada

    Son dakika haberi! İstanbul Üsküdar'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncı esnafıyla cadde ortasında kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA
    Tekmeli yumruklu kavga kamerada

    Üsküdar'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncı esnafıyla cadde ortasında kavgaya tutuştu.

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.


    Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncı esnafı olan çalışanlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların çığlık atarak uzaklaştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Üsküdar'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
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