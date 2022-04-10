Yarım kilometrelik yola 435 lira yazan taksimetre mağduru taksici konuştu

Megakent ulaşımına gelen yüzde 40'lık zammın ardından taksici esnafı araçlarındaki taksimetrelerde tarife güncellemesi yapmak için soluğu yetkili bayilerde aldı. İddiaya göre taksici esnafından Hüseyin Keleş, aracına yeni taksimetre taktırdıktan sonra mesaiye başladı.
500 METRE GİTMEMİŞTİK Kİ…
İkitelli'den yolcu alan Keleş yaşadığı anları anlattı: Pars'tan yeni taksimetreyi taktırdıktan sonra mesaiye başladım. İkitelli'den bir yolcu aldım. Esenler'e doğru yola çıktık. 500 metre gitmemiştik ki yolcu bir anda telefonunu çıkarıp taksimetreyi kameraya çekmeye başladı. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken taksimetrede 400 lira yazdığını gördüm. Biraz ilerledikten sonra yolcu fiş isteyip taksiden indi. Yolcunun gözünde dolandırıcı konumuna düştük. Ben de durumu plaka sahibine bildirdim, Pars'ın yetkili bayisine gidip 7-8 saat taksimetreyi değiştirmesini bekledik. Daha sonra yolcuyu bulup mağduriyetini giderip tatlıya bağladık durumu.
İNTERNET ÜZERİNDEN TARİFEYLE OYNANABİLİYOR
Taksimetreler ile internet üzerinden tarife değişikliğine gidilebildiğini ve bu yolla dolandırıcılık yapılabildiğine dikkat çeken AR-GE mühendisi Furkan Öztürk "Taksimetreler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir ölçü aletidir. Tarifelerin güncellenme işlemleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş servislerce yapılır. Hiçbir üretici bu kendilerinin belirlediği yöntemlerle tarifelerini güncelleyemez" dedi.