Yarım kilometrelik yola 435 lira yazan taksimetre mağduru taksici konuştu





RUHSAT İPTAL EDİLEBİLİR

Aynı yolla mağdur edilen bir başka taksici esnafı Batuhan Duru "Taksimetreyi değiştirmek için daha avantajlı teklif sunan Pars'la el sıkıştık. Taksimetreyi taktırdık, hemen ardından da şoför arkadaşım mesaiye başladı. Fındıkzade'den bir yolcu aldı. Havalimanına doğru giderken taksimetrenin 400 liradan açıldığını fark etmiş. O daha ne olduğunu anlayamadan yolcu tepki göstermiş, dolandırıcı konumuna düşmüş. Yolcu şikayet etse suçsuz günahsızız, ruhsatımız mı iptal edilir bilmiyoruz" dedi.

BAKANLIK WELMEC ÜYESİ

Öztürk "Bakanlığımız uluslararası bir kuruluş olan Welmec üyesidir. Welmec OİML-R21 belgesinde yayınladığı gibi henüz internet üzerinden tarife değişikliğiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirmediğinden bir karara varmamıştır. Bu konuda çalışmaları tamamlamadığı icin son derece sıkıntılığı ve sakıncalı bir durumdur. Ancak taksimetrelerdeki sistem, internet üzerinden uzaktan müdahaleye ve erişime açık durumda. Tarife değişikliklerinin taksimetreye uzaktan müdahale ile internet üzerinden yapılması manipülasyonlara sebebiyet verebiliyor. Bu da hem taksici esnafını hem de müşteriyi mağdur edebiliyor. Özellikle yabancı turistlerimizin yoğun olduğu ilçelerimizde gerçekleşecek bu manipülasyonlar taksici esnafımız ve ülkemiz adına iyi bir izlenim bırakmayacaktır. Bu sebeple yetkililerin bu durum üzerine durmalarını ve gereğini yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.