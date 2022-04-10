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    Thodex reklamında oynayan ünlü isimler için açılan davada karar verildi

    Faruk Fatih Özer, Thodex üzerinden 2 milyar dolarlık vurgun yaptı. Şirketin reklamında, oyuncu ve mankenleri oynattı. O isimler hakkında karar çıktı: Örgütle bağları yok.

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    Yerli kripto para borsası Thodex, tarihin en büyük vurgununu yaptı. CEO Faruk Fatih Özer, müşterilerden topladığı 2 milyar dolarla nisan ayında Arnavutluk'a kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılıdı! Son olarak 608 mağdurun zararını karşılayarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini açıkladı.

    SUÇLARI YOK DENDİ!
    Soruşturma sürerken mağdurlar, Thodex reklamlarında oynayan ünlülere de dava açtı! Pınar Deniz, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Pelin Karahan, Gökçe Bahadır gibi isimler hakkında yürütülen davada, takipsizlik kararı alındı.

    Dosyada "Şüphelilerin Thodex'le herhangi bir illiyet bağlarının olmadığı anlaşılmıştır. Reklamda oynamak suç değildir" ifadesi kullanıldı.

    Ekonomist Ercan Öz de Thodex'e destek veren isimler arasındaydı.

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    Hakim fragman
    Haberler Yaşam Thodex reklamında oynayan ünlü isimler için açılan davada karar verildi
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