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    • Yaşam
    • 10.04.2022 00:58
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    • 10.04.2022 01:03
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    Yer: Zonguldak Çaycuma... 60 yaşındaki adam kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kıraathane işleten 60 yaşındaki Selahattin Çokan isimli vatandaş ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Selahattin Çokan (60) hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yakademirciler köyünde meydana geldi. Köyde kıraathane işleten Selahattin Çokan, ormanlık alana ağaç kesmeye gitti.



    Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adamın ailesi durumu ekiplere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Selahattin Çokan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.



    Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi ardından Çokan'ın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hakim fragman
        Haberler Yaşam Yer: Zonguldak Çaycuma... 60 yaşındaki adam kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi
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