Ata cinsel taciz iddiası kamerada! "Tecavüz yok tımar yapıyordum"

Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.