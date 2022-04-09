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    • Yaşam
    • 10.04.2022 00:13
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    • 10.04.2022 00:21
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    Ata cinsel taciz iddiası kamerada! "Tecavüz yok tımar yapıyordum"

    Son dakika haberleri... Sakarya'da rezil bir iddia gündeme geldi. Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu.

    İHA
    Ata cinsel taciz iddiası kamerada!

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Gözaltına alınan şahsın, "Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok" diyerek kendini savundu.

    VATANDAŞ KAMERAYA KAYDETTİ
    Olay, Çeltikler Mahallesi'nde eski stat arazisinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    "TECAVÜZ YOK TIMAR YAPIYORDUM"
    Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, "Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok" diyerek kendini savundu.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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