Sedat Uyar, 'gayrimenkul zenginiyim' diyen Fatih Aydın'a güvendi! Dolandırıldı

Ünlü işadamı, yatırım vaadiyle dolandırıldı! Soluğu mahkemede aldı! Uyar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Uyar, geçtiğimiz yıl ortak arkadaşları vasıtasıyla Fatih Aydın'la tanıştı.

Kendisini gayrimenkul zengini olarak tanıtan Fatih Aydın'a yatırım planlarını anlattı! Muğla'daki projelerinin imar, iskan ve diğer ruhsatları için anlaştığı Aydın'la vekaletname bile imzaladı! Ancak birkaç ay içerisinde Aydın'ın banka hesabından 2.5 milyon lira çektiğini fark edince büyük şok yaşadı! Paralarını geri alamayan Uyar, hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısını çaldı! İfadesi alınan Fatih Aydın, dolandırıcılık iddialarını yalanladı. "Birlikte otel işine girdik. Para bu iş için tahsil edildi. Vekaletname almadım" ifadesini kullandı.

Ancak soruşturma kapsamında Sedat Uyar'ın Fatih Aydın'a verdiği vekaletin noter kayıtlarına ulaşıldı! Bunun üzerine dolandırıcı Fatih Aydın hakkında dava açıldı. 22.5 yıla kadar hapsi istenen Aydın, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Dilek YAMAN DEMİR

Sedat Uyar, Muğla'daki yatırımları için anlaştığı dolandırıcıya 2.5 milyon lirasını kaptırdı! Uyar Holding'in Muğla Marmaris'te lüks oteli var.