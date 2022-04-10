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    • Yaşam
    • 10.04.2022 21:34
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    • 10.04.2022 21:34
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    Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bozcaada feribot hattında bazı seferler yapılamayacak

    Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

    İPTAL EDİLEN SEFERLER
    Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 19.00'da seferler yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

    Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

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    Haberler Yaşam Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bozcaada feribot hattında bazı seferler yapılamayacak
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