Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan adamı çöp konteyneri kurtardı!

Silahlı saldırıda yaralanan İ.Ö., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Ö. saldırganın kendisine 3 el ateş açtığını, çöp konteyneri arkasına sığınmamış olsaydı saldırıda ölmüş olduğunu söyledi.