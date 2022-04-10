Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.04.2022 23:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 00:16
    ABONE OL

    38 günlük ceset! Ormanda bulundu! Yanındaki notta dikkat çeken detay...

    İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda başından vurulmuş halde 38 günlük olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Cesedin yanında "Annemin ölümünden sonra acısına katlanamıyorum" yazılı not bulundu. İşte detaylar...

    38 günlük ceset ve yanındaki not!

    İstanbul'da ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu.


    Arnavutköy Boğazköy yolunda, saat 19.00 sıralarında, ormanlık alanda mantar toplayan bir grup ceset gördü.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    38 GÜNLÜK OLDUĞU BELİRLENDİ
    Yapılan incelemelerde cesedin 38 gündür ormanlık alanda olduğu belirlendi. Başından silahla vurulmuş şekilde bulunan cesedin Kadir Sütçü'ye ait olduğu tespit edildi.

    YANINDA NOT BULUNDU
    Ayrıca cesedin yanında "Annemin ölümünden sonra acısına katlanamıyorum" yazılı not bulundu.
        Pakistan halkı meydanlara çıktı
        Haberler Yaşam 38 günlük ceset! Ormanda bulundu! Yanındaki notta dikkat çeken detay...
            SON DAKİKA