Çocuğa cinsel istismarda bulunan Esra Ersoy, hapse atıldı (Yaşam haberleri)

Muğla Bodrum'da 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra Ersoy'un (40), 13 yaşındaki D.S.B.'ye cinsel istismarda bulunmaktan 10 yıl hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Cezası kesinleştikten sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne atılan Ersoy'un, duruşmada "D.S.B. 18 yaşından büyük gösteriyordu. Ben zorlamadım. Kendi isteği ile benimle birlikte oldu" şeklindeki ifadesinin gerçekliği araştırıldı. Mahkemenin isteği üzerine mağdur çocuk Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemeye alındı. Mahkemeye gönderilen raporda, D.S.B.'nin kemik yaşının 14 olarak tespit edildiği açıklandı.

ISSIZ MİNARE!

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi'nde 1964 yılında deprem meydana geldi. Mahalle, başka bölgeye nakledildi. Ancak caminin minaresi, doğal afetlere direndi. Tam 59 yıldır ıssız tarlada bulunan minareye kimse elini sürmedi! Mahalle muhtarı İbrahim Cicibaş, sadece arada bir boyası yapılan minareyi bu haliyle de korumaya kararlı olduklarını söyledi.

BAK ŞU ŞİŞE!

Mardin'de Hasan Kızıl, 700 hayvana yaptığı protezlerle yürümelerini sağladı. Son olarak kırılan cam şişenin ağız kısmına başı sıkışan kaplumbağayı kurtardı. Kaplumbağa tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı. Kızıl, "Bu biz insanların eseri. Çöplerimizi çöp kutusuna atmaktan aciziz" ifadesini kullandı.

DİLİMİZ TUTULDU

ABD'de yaşayan halı temizlemeci Vaughn Smith, tüm dünyayı şaşkına uğrattı! 46 yaşındaki Smith'in 37 dil bildiği ortaya çıktı! Bunlardan 24'ünü akıcı şekilde konuşan Smith'in beyni MIT ve Harvard Üniversitesi tarafından araştırıldı. Uzmanlar, Smith'in beynindeki dille ilgili kısımların doğuştan küçük ve daha verimli olabileceğini belirterek çok fazla dil öğrenmesinin beyin yapısını değiştirmiş olabileceğini açıkladı. Halı yıkamacı, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Romence, Bulgarca, Slovakça ve Çekçe'yi akıcı şekilde konuşabiliyor.

4 MİLYON DOLARLIK EVET

Dünya nefesini tuttu, David-Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn'nin düğününe kilitlendi. 4 milyon dolarlık düğün, gelin Nicola Peltz'in Florida'daki malikanesinde gerçekleşti. Dedesi Yahudi olan Brooklyn düğünde kipa giydi. Ailesi Yahudi olan Nicola da düğünün Yahudi geleneklerine göre yapılacağını söyledi.

OĞLUM İÇİN

Afyonkarahisar'da Ömer Taşdan (4), 9 ay önce rahatsızlandı. Yapılan incelemede, lösemi hastası olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için kök hücre nakli olması şarttı. Babası İbrahim Taşdan ile Ömer'in dokuları uyumlu çıktı. Önümüzdeki günlerde nakilin yapılacağını söyleyen baba Taşdan, "Oğluma şifa olacağım için çok mutluyum" açıklaması yaptı.

HESAP SAATİ

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybetti. Şimdiden eşinin ailesiyle birbirine girdi. "12 lüks saati 15 milyona sattı" iddiasını şu sözlerle reddetti: Bir saati vardı. Onu da kardeşine verdim. Tamamen yalan...

DOM DOM KURŞUNU

Burdur'da Nurcan Seçer, eşi Serhan'a uzaklaştırma kararı aldırdı. Ortak olduğu lokantaya da sokmadı. Cinnet geçiren koca tüfekle işyerini bastı. Domuz kurşunu ile yaralanan genç kadın kurtarılamadı.

48 MİLYON DEVRETTİ

6+1 bilen çıkmayınca 47 milyon 741 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de çıkmadı. 4 bilenler 4 bin 482, 3 bilenler 141, 2 bilenler ise 13,55 lira alacak.