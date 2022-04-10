Balıkesir Edremit'te oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı

Çok pişman olduğunu ifade eden Murat S.'nin ifadesinde oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

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