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    • Yaşam
    • 10.04.2022 17:02
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    • 10.04.2022 17:06
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    Balıkesir Edremit'te oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde oğlunu satırla öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Çok pişman olduğunu ifade eden Murat Sürer'in ifadesinde oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

    AJANSLAR
    Oğlunu satırla öldürdü! İşte ilk ifadesi

    Edremit ilçesi Zeytinli Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde dün Murat Sürer (58), oğlu Barış Sürer (32) ile ailevi nedenlerle araç içinde tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine baba Murat S., kendini kaybederek yanında bulunan satırla oğlunu kol, baş, boyun ve çene bölgelerinden yaraladı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Barış Sürer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri baba Murat S.'yi suç aleti satırla olay yerinde gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilirken bir kadının sarıldığı zanlının oldukça bitkin olduğu görüldü.

    Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğü sorusu üzerine Murat S., ifadesinde olayı anlattığını belirtti.

        Çok pişman olduğunu ifade eden Murat S.'nin ifadesinde oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Balıkesir Edremit'te oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı
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