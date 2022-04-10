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    • Yaşam
    • 10.04.2022 17:31
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    • 10.04.2022 17:53
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    İki sürücü trafikte birbirine girdi! Yere yatırıp yumrukladı

    İstanbul'da trafikte tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti. TIR sürücüsü, otomobilden inen diğer sürücüyü yere yatırarak tartakladı.

    İki sürücü trafikte birbirine girdi!

    Trafik kavgası, Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda meydana geldi.

    Bir otomobil ve TIR sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    TIR sürücüsü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına geldi. TIR sürücüsü, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye çalıştı. Otomobilinden inen sürücü tekme atmak isterken, TIR sürücüsü tarafından yere düşürüldü.

    TIR sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti. Bu sırada trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi.
        Hakim fragman
        Haberler Yaşam İki sürücü trafikte birbirine girdi! Yere yatırıp yumrukladı
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