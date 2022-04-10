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    • Yaşam
    • 10.04.2022 16:15
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    • 10.04.2022 16:15
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    Son dakika: Yer Adana! Tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 1'i kadın 2 yaralı

    Adana Çukurova'da arkadaş olduğu öğrenilen Buse H.D. ile Serhat B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buse H.D. bıçakla Serhat B'yi, Serhat B'de tabancayla ateş ederek Buse H.D'yi yaraladı.

    Tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

    Adana'nın Çukurova ilçesinde, çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

    Hacı Bektaşi Veli Bulvarı'nda arkadaş olduğu öğrenilen Buse H.D. ile Serhat B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buse H.D. bıçakla Serhat B'yi, Serhat B'de tabancayla ateş ederek Buse H.D'yi yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Serhat B'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Polis olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve 2 boş kovan buldu.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Yer Adana! Tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 1'i kadın 2 yaralı
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