Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

"BİZE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇMIŞ"

Arkadaşları yaralı halde hastaneye kaldırılan sürücü Engin Demirhan, "Ben anayoldan çıkarken sol taraftan araç geldi. O an frene bile dokunma şansım olmadı. Vurunca takla attık. Araçtan çıktım geldim, diğer araçta bebek ya da çocuk vardır diye ama araç boştu. Bize çarpan aracın sürücüsü kaçmış sanırım" dedi.