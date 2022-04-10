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    • Yaşam
    • 10.04.2022 08:44
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    • 10.04.2022 08:44
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    Yılın ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yılın ilk 3 ayında polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 6 bin 155 kişiden 664'ü tutuklandı.

    AA
    İlk 3 ayda 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

    Alınan bilgiye göre, ülke genelinde 2022'nin ilk 3 ayında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana geldi.

    Ocakta 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti, yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı.

    Şubatta 7 bin 43 dolandırıcılık gerçekleştirilirken yakalanan 1706 şüpheliden 182'si tutuklandı.

    Martta ise 7 bin 968 dolandırıcılık suçu işlendi. Yakalanan 2 bin 129 zanlıdan 287'si tutuklandı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda toplam 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalanırken bu şüphelilerden 664'ü adli makamlarca tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Yılın ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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