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    • Yaşam
    • 10.04.2022 09:52
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    • 10.04.2022 10:15
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    İstanbul'da taksiler yine başrolde! Yolcunun inmesini beklemeden hareket etti: yolcu düştü

    İstanbul Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

    DHA
    Taksiyi yolcuyu beklemeden hareket etti yolcu düştü

    Olay, dün öğle saatlerinde Haramidere yokuşu mevkiinde meydana geldi.

    Yolcu, 34 TGY 32 plakalı taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

    Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti.

        Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü.

        Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

        Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.
            Hakim fragman
            Haberler Yaşam İstanbul'da taksiler yine başrolde! Yolcunun inmesini beklemeden hareket etti: yolcu düştü
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