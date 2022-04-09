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    • Yaşam
    • 10.04.2022 01:32
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    • 10.04.2022 01:48
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    İstanbul'da içinde bebek bulunan arabayı yumruklayan trafik magandası gözaltına alındı!

    Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli Utku Karataş gözaltına alındı. Utku Karataş'ın Üsküdar'da gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

    Trafik magandası enselendi

    İstanbul'da içinde bebek bulunan arabayı yumrukladığı görüntüler sosyal medyaya düşen Utku Karataş isimli şahıs gözaltına alındı!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam meydana gelen ve sosyal medya hesaplarında "Arabasında bebeği olan kadına trafikte saldırı" başlığıyla yer alan olayla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

    ÜSKÜDAR'DA GÖZALTINA ALINDI
    Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda kadın sürücü Ş.A'nın, aracıyla otomobiline çarpan bir kişinin aynı zamanda eliyle aynasını kırdığını ve kendisine sözlü hakarette bulunduğunu ifade etmesi üzerine, söz konusu araçla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

    Şüpheli U.K'nin Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da içinde bebek bulunan arabayı yumruklayan trafik magandası gözaltına alındı!
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