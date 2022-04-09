Sinop'ta talihsiz kadın eski taraftan kemerle boğularak öldürüldü

Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, önceki akşam 21.00 sıralarında eski eşi 46 yaşındaki Birol Ç.'nin evine kalan eşyalarını almak için gitti. O sırada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen Birol Ç, Zeynep Gıcık'ı pantolon kemeriyle boğarak öldürdü. Çevredekilerin gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Daha önce de Birol Ç. tarafında bıçaklandığı için evliliğini bitiren Zeynep Gıcık'ın, "Beni öldürmesinden korkuyorum. Çünkü gözü dönüyor" dediği öğrenildi.
DOKTORA ' 10 KURŞUN'
Denizli'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal (64), bir süre önce tehdit soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş Musa A. (28) ile atlarının bakıcılığını yapması için anlaştı. Ünsal, A.'ya geçen ay 15 bin lira borç para verdi. Doktor, borcunu isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Askerlik şubesi önünde doktor, uzman çavuşu dövmeye başladı. Silahını çeken A., Ünsal'ı 10 kurşunla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı.
YILIN DÜĞÜNÜ
Victoria-David Beckham'ın oğlu Brooklyn ile ABD'li Nicola Peltz bugün evlenecek! Düğün gelinin Florida'daki malikanesinde yapılacak. Düğüne Meghan Markle- Prens Harry'nin yanı sıra ABD eski başkanı Trump da gelecek! Beckham çiftinin 345 milyon sterlin, Peltz ailesinin ise 1.3 milyar sterlin serveti var.