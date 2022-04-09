Sinop'ta talihsiz kadın eski taraftan kemerle boğularak öldürüldü





ÖZ SERMAYE

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, ABD siyasetine atılmak için atağa kalktı! Senatörlük için yarışmaya başladı. Serveti ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Kişisel servetinin 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olduğu açıklandı. Diğer mal varlıkları da şöyle:

Ünlü akaryakıt şirketi Wawa'da hisse

New jersey, Pennsylvania, New Hampshire, Florida ve Türkiye'de evler

Okeechobee'de bir sığır ve inek çiftliği

Palm Beach'te 5 milyon ile 25 milyon dolarlık malikane...