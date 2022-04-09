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    Sinop'ta talihsiz kadın eski taraftan kemerle boğularak öldürüldü

    Sinop’ta kendisini bıçaklayan eşinden boşanan Zeynep Gıcık, birkaç hafta önce bir yakınına “Beni öldürmesinden korkuyorum” dedi. Talihsiz kadın, eşyalarını almak için gittiği evde, eski eşi Birol Ç. tarafından kemerle boğularak öldürüldü...

    Kemerle boğdu

    Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, önceki akşam 21.00 sıralarında eski eşi 46 yaşındaki Birol Ç.'nin evine kalan eşyalarını almak için gitti. O sırada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen Birol Ç, Zeynep Gıcık'ı pantolon kemeriyle boğarak öldürdü. Çevredekilerin gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Daha önce de Birol Ç. tarafında bıçaklandığı için evliliğini bitiren Zeynep Gıcık'ın, "Beni öldürmesinden korkuyorum. Çünkü gözü dönüyor" dediği öğrenildi.



    DOKTORA ' 10 KURŞUN'
    Denizli'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal (64), bir süre önce tehdit soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş Musa A. (28) ile atlarının bakıcılığını yapması için anlaştı. Ünsal, A.'ya geçen ay 15 bin lira borç para verdi. Doktor, borcunu isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Askerlik şubesi önünde doktor, uzman çavuşu dövmeye başladı. Silahını çeken A., Ünsal'ı 10 kurşunla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı.



    YILIN DÜĞÜNÜ
    Victoria-David Beckham'ın oğlu Brooklyn ile ABD'li Nicola Peltz bugün evlenecek! Düğün gelinin Florida'daki malikanesinde yapılacak. Düğüne Meghan Markle- Prens Harry'nin yanı sıra ABD eski başkanı Trump da gelecek! Beckham çiftinin 345 milyon sterlin, Peltz ailesinin ise 1.3 milyar sterlin serveti var.



        ELİMİZE SAĞLIK
        Hollanda'da Fas kökenli Rahou ailesinin bebeği Yusuf, 2 ay önce doğdu. Bebeğe akciğer hastalığı olan PSD teşhisi kondu. Hollandalı doktorlar, "Umut yok" deyince anne Zeynep Rahou "Bize sadece Başkan Erdoğan yardım edebilir" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı'na ait uçak Erdoğan'ın emriyle Hollanda'ya uçtu. Evladıyla Türkiye'ye gelen Zeynep Rahou'nun sözleri minnet doluydu: Erdoğan, ailesi ve Türkiye için dua edeceğim. Evladımın hayatını kurtardılar.
        ALİ ALTUNTAŞ



        AFERİN ÇOCUKLAR
        Amasya'daki Ziyapaşa Ortaokulu öğrencileri alkışlanacak bir harekete imza attı! Topladıkları harçlıklarıyla 2 ailenin mahalle bakkalına olan borcunu kapattı. 20 yıllık bakkal Mehmet Dikdere, öğrencilerin davranışı karşısında çok şaşırdı. "Çocukların hesap kapattığı durumla ilk defa karşılaşıyorum. Maşallah çocuklara. En çok çocuklara hizmet veriyordum. Yine onlar bizim yüzümüzü güldürdü" açıklaması yaptı.



        PANİKDEMİ
        Samsun'da KOAH ve panik atak hastası Kaşif Sevinç, pandemide büyük korku yaşadı. 98 kere Corona testi oldu, 7 doz aşı yapıldı. Corona'ya yakalanmadı. Aynı gün içerisinde 3 kere test bile yaptıran Sevinç, herkesi şaşırttı: Bu korona benim psikolojimi bozdu. 2 tane psikiyatri doktoruna gittim!



            ÇOK GÜZEL ORDU
            Ordu 86 yaşındaki Nurten Cebeci, piyano ile ilk kez 9 yaşında İzmir'de gittiği bir misafirlikte karşılaştı. Enstrümana hayran kaldı. Yıllar geçse de en büyük hayali piyano çalmaktı. Ve amacına ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin meslek kurslarına katıldı. Derslerini aksatmadan tuşlara bastı. Kısa sürede piyano çalmaya başladı. "Benim en çok heves ettiğim piyano çalmaktı ve ile çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Benden mutlusu yok" ifadesini kullandı.



            ÖZ SERMAYE
            Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, ABD siyasetine atılmak için atağa kalktı! Senatörlük için yarışmaya başladı. Serveti ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Kişisel servetinin 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olduğu açıklandı. Diğer mal varlıkları da şöyle:
            Ünlü akaryakıt şirketi Wawa'da hisse
            New jersey, Pennsylvania, New Hampshire, Florida ve Türkiye'de evler
            Okeechobee'de bir sığır ve inek çiftliği
            Palm Beach'te 5 milyon ile 25 milyon dolarlık malikane...



            DOKTOR GARFIELD
            İstanbul'da emekli Gülnur Eyüboğlu'nun kedisi, sık sık yanına gelip sağ göğsüne pati atıyordu. Garip sesler çıkarıyordu. Bu durumdan şüphelenip doktora koştu. Kendisine meme kanseri teşhisi kondu. Sevimli dostunun dikkati sayesinde erken tedavi oldu. Kurtuldu: Kedime hayatımı borçluyum! (Dilan KAYA)



                EŞSİZ ACI
                Gözde Çelen, şiddete uğrayan kadınlar için çalıştı. Ancak eşi Mustafa tarafından bıçaklandı.
                NE yazık ki kurtarılamadı. Geride biri 8, diğeri 10 yaşında iki yavru bıraktı.



                TALHA ÖZCAN
                Konya'da 8 yaşındaki Muhammet Talha Özcan, kazada hayatını kaybetti. Organları başka çocuklara nakledildi.



                UMUT 'NİSA'NI
                Bakımevinde rahatsızlanıp komaya giren Nisa bebekten güzel haber geldi. Bilinçli olmasa da tepki vermeye başladı. İstanbul Pendik'te geçen hafta bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt anneliğini yapmasıyla Türkiye'nin tanıdığı Nisa bebek, bakımevinde 4 gün önce aniden fenalaşmıştı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz yavru, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Nisa bebekten sevindirici haber var' diyerek şunları söyledi: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.



                    2 TALİHLİYE 123'ER BİN
                    10 bilen 2 kişi, 123'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 709'ar lira, 8 bilenler 286'şar lira, 7 bilenler 53'er lira, 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                    TANESİ 70 BİN
                    Şırnak'ta yılın ilk ters laleleri açtı. Koparana 70 bin lira ceza kesileceği açıklandı.

                    KONGRE TİLKİSİ
                    ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasına kuduz bir tilki sızdı. 9 senatörü ısırdı.

                    ORMAN DÜŞMANI
                    Muğla'da Orman Müdürü yangını fırsat saydı. 4 bin çamı kestirip sattı. 3 milyonu cebe attı.

                    ARSA ŞAŞKINI
                    Bursalı Kemal Badoğlu, 'Tencere alana arsa' kampanyasına katıldı. 20 yıldır alamadı.

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                    Rus turist getirene kredi desteği
                    Haberler Yaşam Sinop'ta talihsiz kadın eski taraftan kemerle boğularak öldürüldü
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