Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.04.2022 04:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2022 04:53
    ABONE OL

    İzmir’de bir araç tarafından sıkıştırılan diğer araç ağaca çarptı!

    İzmir'in Konak ilçesinde gece yarısı iki araç arasında oluşan gerilimin ardından trafik kazası meydana geldi. Ağaca çarpan aracın içerisindeki 2 yaralı için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

    İHA
    İzmir’de meydana gelen kaza panik yarattı!

    İzmir'in Konak ilçesinde, aynı istikamete gitmekte olan bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı çift, bulundukları yerden çıkarılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

    Kaza, saat 00.15 sıralarında Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halinde olan Mehmet Ö. (57) idaresindeki FİAT marka 35 AZ 5891 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir Audi marka araç tarafından sıkıştırıldı.

    Bunun üzerine sürücü Mehmet Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yolcu koltuğunda oturan eşi Halime Ö. (56), araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

        YARALI ÇİFT SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI
        İhbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı çifti bulundukları yerden kurtarmak için yaklaşık yarım saatlik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yaralı karı-koca araçtan çıkarılarak ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, kaza nedeniyle caddede yaklaşık 45 dakika boyunca araç yoğunluğu oluşurken, polis tarafından kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen aracı tespit etme çalışmalarının sürdüğü ve çok yönlü olarak çalışma başlatıldığı öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hakim fragman
        Haberler Yaşam İzmir’de bir araç tarafından sıkıştırılan diğer araç ağaca çarptı!
            SON DAKİKA