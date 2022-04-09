İzmir’de bir araç tarafından sıkıştırılan diğer araç ağaca çarptı!

Kaza, saat 00.15 sıralarında Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halinde olan Mehmet Ö. (57) idaresindeki FİAT marka 35 AZ 5891 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir Audi marka araç tarafından sıkıştırıldı.