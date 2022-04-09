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    • Yaşam
    • 10.04.2022 06:04
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    • 10.04.2022 06:11
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    İstanbul Kartal'da alevler geceyi aydınlattı! 3 katlı binanın çatısında yangın

    İstanbul Kartal'da bulunan 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın bir saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

    Kartal’da alevler geceyi aydınlattı

    Kartal'da 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangın, saat 01.45 sıralarında Esentepe Mahallesi Seyhan Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üçüncü katında bulunan daireye de sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına güçlükle müdahale etti. Alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Kartal'da alevler geceyi aydınlattı! 3 katlı binanın çatısında yangın
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