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    • Yaşam
    • 10.04.2022 03:44
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    • 10.04.2022 03:44
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    Bursa'da kıraathanelere gece yarısı kumar baskını!

    Bursa'da gece yarısı emniyet güçleri tarafından kumar oynatıldığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi. Söz konusu yerlere yapılan baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı.

    AA
    Kıraathanelere gece yarısı kumar baskını!

    Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen işletmelere baskın düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi ile Kuruçeşme Mahallesi'ndeki iki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Söz konusu yerlere yapılan baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı. Masada bulunan oyun kağıtlarına el koyan polis ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen kişilere 12 bin 733 lira para cezası uyguladı.

    İş yeri sorumluları M.Ş. ile H.E. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

    Ayrıca M.Ş'nin "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan arandığı tespit edildi.

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    Haberler Yaşam Bursa'da kıraathanelere gece yarısı kumar baskını!
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