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    • Güncel
    • 10.04.2022 06:34
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    • 10.04.2022 06:39
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    HAVA DURUMU | Nisanda kar sürprizi! Meteorolojiden haritalı tahmin geldi! Kar geri geliyor | 10-14 Nisan

    Son dakika güncel günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Günlük hava durumu tahmininde mevsim sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde olacağı aktarılırken, yurt genelinde 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise salı ve çarşamba günü birçok ilde kar alarmı verildi! Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte en güncel hava durumu tahminleri...

    Nisanda kar sürprizi! Meteorolojiden haritalı tahmin geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Önceleri güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 22°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 20°C
        Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 27°C
        Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 19°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, zamanla Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de önceleri güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 22°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 22°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 20°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kayseri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KAYSERİ °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Karabük'ün doğu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu



            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimlerinin çevreleri ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            RİZE °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AĞRI °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ERZURUM °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu



                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 22°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 24°C
                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

                MARDİN °C, 20°C
                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 25°C
                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu


                10 NİSAN 2022 PAZAR HAVA DURUMU

                11 NİSAN 2022 PAZARTESİ HAVA DURUMU
                    Hakim fragman
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Nisanda kar sürprizi! Meteorolojiden haritalı tahmin geldi! Kar geri geliyor | 10-14 Nisan
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