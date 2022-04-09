İstanbul Beyoğlu’nda donmak üzereyken bulunan Azra bebek koruma altına alındı! Kan donduran iddia

Beyoğlu'nda yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Bu durumu birlikte kaldığı anneannesi ve dedesine söyleyemedi. Büyüyen karnını doğuma kadar onlardan sakladı evin banyosunda tek başına doğum yaptı. Doğum yapınca dede ve anneanne iddiaya göre bebeği zorla alıp Sultangazi'de bir mahalle de yol kenarına bıraktı. Bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar bebeği donmak üzereyken fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.