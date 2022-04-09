Kontrolden çıktı bahçe duvarına çarparak durdu! 3 yaralı





Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve yaralanan sürücü Ö.Ö., J.Ö. (18) ve Z.B. (16) ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar burada tedavi altına alındı. Bahçe duvarına çarparak hurdaya dönen araç polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kaldırıldı.