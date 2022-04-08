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    Türk işkadını Eren Özmen milyarderler listesindeki 2 bin 668 kişi arasına girdi

    Türk işkadını Eren Özmen, ABD’de milyarderler listesine girdi. Forbes’te 1196’ncı sıraya yazıldı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Amacına ’Eren’

    Abd'de Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, büyük başarılara imza attı. Sahibi oldukları Sierra Nevada Corporation, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile çalışma başarısı dışında dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında yer aldı. ABD içinde 18 eyalette, Türkiye, İngiltere, Almanya dahil olmak üzere 34 farklı ülkede faaliyet göstermeye başladı. Üç bin çalışan olan şirket, Elon Musk'ın SpaceX'ini bile salladı! Şirketin yöneticisi Eren Özmen, dünye zenginler listesine de adını yazdırdı. Geçen yıl 1.4 milyar dolar ile 2 bin 378'nci olan Özmen, bu yıl 2.6 milyar dolarlık serveti ile Forbes'in zenginler listesinde 1196'ncı sıraya kadar çıktı. Dünyanın 2 bin 668'nci zengini olan Özmen, 101 zengin kadın arasında da yer aldı.



    KIRIK PENCERE
    İstanbul'da emekli kimya mühendisi İskender Akan (73), 2018'de Natalya G.(52) ile internette tanıştı. İki yıl sonra Rus kadın, "100 bin lira para vereceksin" diyerek Akan'ı sıkıştırdı. Akan, bir süre sonra 6 milyon 950 bin liralık senet nedeniyle icralık olunca şaşırdı. Kargo teslim kağıdını imzalarken pencere yöntemiyle senede bilmeden kefil olarak imza attığını ve bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini anlattı. Parayı ödedi, ama karşı dava açtı.



    SATIŞA GELDİ
    İstanbul Beşiktaş'ta midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, ortak açtıkları dükkanı eşine bıraktı. Ardından tabelasını indirmeye kalktı. Türkiye'de gündem yarattı. Eşi Deniz Çelebi, isyan bayrağını açtı. "Beni yok etmek istiyor" açıklaması yaptı. Ağlayarak süreci anlatan ve kendini haklı çıkarmaya çalışan Çiçek'in eşi ile ortak oldukları dubleks evi de satılığa çıkardığı anlaşıldı. Buna da isyan eden genç kadın, "Benim iki çocuğumun babası, daha ne kadar kötü olabilir dedim. Dün de emlakçımız aradı. Evimizdeki yüzde 50 hissesini satılığa çıkardığını öğrendim. Evin fiyatı yüksek. Alamam. Kira da veremem" ifadesini kullandı.



        MİRAS 'BAĞ'LANDI!
        Sadrazam Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa, öldüğünde geride 100 milyon liralık miras bıraktı. Ra'fet Hanım ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Hatice Seniye Hanım, mirasçılar arasında yer almadı. Seniye Hanım'ın torunları dava açtı. Mahkeme, Ra'fet Hanım ve Seniye Hanım'ın mezarlarını açtırıp DNA örneği aldırdı. Ancak sonuç çıkmadı. Bu defa Adli Tıp uzmanları, anneden çocuğa geçen "mitokondri bağına" baktı. Buna göre; Ra'fet Hanım ve Hatice Seniye'nin torunu olan Süleyman Sedes arasındaki mitokondri bağına göre aile bireyleri olabileceği şeklinde rapor hazırlandı.



        'BIYIK' HATA
        Diyarbakır'da Ergün Arslan (40) 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla linç edildi. Arslan'ın öldürüldüğü gün taciz olayının yaşanmadığı belirlendi. G.S. ifadesinde "Fotoğrafımı çeken bu değildi, bıyıklı biriydi" dedi. Polis şimdi özel ekip kurup gerçek tacizciyi bulmak için harekete geçti. HÜSEYİN KAÇAR



        KÖTÜ Gİ'DİŞ'
        İrlandalı işadamı Tony Rogers (66), geçen pazartesi günü İstanbul'a geldi. Ünlü bir dişçiye gitti. İmplant yaptırmak istedi. Anestezi verildikten sonra koltukta işlem yapılırken, aniden kendinden geçti. Ardından hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi, sinir krizi geçirdi. Dişçi hakkında soruşturma başlatılırken, olayın nasıl olduğunun araştırıldığı belirtildi.



            48 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 47 milyon 937 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 129'ar, 4 bilenler 799'ar, 3 bilenler 36'şar, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



            'BOY'KOT
            Konya'da Miray Erva Zan'ın babası İsmail Zan, Akondroplazi (cüce) hastasıydı. Bu yüzden sınıf arkadaşlarının mobingine maruz kaldı. Miray buna dayanamadı. Okula gitmek istemediğini açıkladı. Babası ise yetkililere çağrı yaptı: Kızımın eğitimden soğumaması için çözüm bulun.



            3 BİN 496 TL İÇİN FIRTINA KO'BARAN'
            İŞ insanı Baran Süzer, sokağa çıkma yasağını deldi. 3 bin 469 TL para cezası yedi. Ancak 'Muafım" diyerek itiraz etti. Söz konusu cezanın yeniden incelemeye alınacağı belirtildi.



                GÜL'ŞAH'
                Antalya'da turizmci Gülşah Gizem Angı'nın (33) rahminde miyom çıktı. 30 dakikalık bir ameliyata alındı. Ancak operasyon sırasında beynine pıhtı attı. Kurtarılamadı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



                KORAY'IN ACI GÜNÜ
                Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'deki apartmanın dokuzuncu katından yere çakıldı.

                KAÇAK FACİASI
                Edirne'de asfalt şantiyesinin havuzu patladı. Bin 500 ton zift tarlalara yayıldı. Tesis kaçak çıktı.

                CAN KAYBI 36'YA DÜŞTÜ
                Türkiye'de dün 215 bin 229 Covid-19 testi yapıldı. 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 10 bin 885 oldu.

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                Sahte Kabadayı 4!
                Haberler Yaşam Türk işkadını Eren Özmen milyarderler listesindeki 2 bin 668 kişi arasına girdi
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