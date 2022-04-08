Türk işkadını Eren Özmen milyarderler listesindeki 2 bin 668 kişi arasına girdi

Abd'de Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, büyük başarılara imza attı. Sahibi oldukları Sierra Nevada Corporation, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile çalışma başarısı dışında dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında yer aldı. ABD içinde 18 eyalette, Türkiye, İngiltere, Almanya dahil olmak üzere 34 farklı ülkede faaliyet göstermeye başladı. Üç bin çalışan olan şirket, Elon Musk'ın SpaceX'ini bile salladı! Şirketin yöneticisi Eren Özmen, dünye zenginler listesine de adını yazdırdı. Geçen yıl 1.4 milyar dolar ile 2 bin 378'nci olan Özmen, bu yıl 2.6 milyar dolarlık serveti ile Forbes'in zenginler listesinde 1196'ncı sıraya kadar çıktı. Dünyanın 2 bin 668'nci zengini olan Özmen, 101 zengin kadın arasında da yer aldı.
KIRIK PENCERE
İstanbul'da emekli kimya mühendisi İskender Akan (73), 2018'de Natalya G.(52) ile internette tanıştı. İki yıl sonra Rus kadın, "100 bin lira para vereceksin" diyerek Akan'ı sıkıştırdı. Akan, bir süre sonra 6 milyon 950 bin liralık senet nedeniyle icralık olunca şaşırdı. Kargo teslim kağıdını imzalarken pencere yöntemiyle senede bilmeden kefil olarak imza attığını ve bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini anlattı. Parayı ödedi, ama karşı dava açtı.
SATIŞA GELDİ
İstanbul Beşiktaş'ta midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, ortak açtıkları dükkanı eşine bıraktı. Ardından tabelasını indirmeye kalktı. Türkiye'de gündem yarattı. Eşi Deniz Çelebi, isyan bayrağını açtı. "Beni yok etmek istiyor" açıklaması yaptı. Ağlayarak süreci anlatan ve kendini haklı çıkarmaya çalışan Çiçek'in eşi ile ortak oldukları dubleks evi de satılığa çıkardığı anlaşıldı. Buna da isyan eden genç kadın, "Benim iki çocuğumun babası, daha ne kadar kötü olabilir dedim. Dün de emlakçımız aradı. Evimizdeki yüzde 50 hissesini satılığa çıkardığını öğrendim. Evin fiyatı yüksek. Alamam. Kira da veremem" ifadesini kullandı.