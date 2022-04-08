Türk işkadını Eren Özmen milyarderler listesindeki 2 bin 668 kişi arasına girdi

Abd'de Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, büyük başarılara imza attı. Sahibi oldukları Sierra Nevada Corporation, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile çalışma başarısı dışında dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında yer aldı. ABD içinde 18 eyalette, Türkiye, İngiltere, Almanya dahil olmak üzere 34 farklı ülkede faaliyet göstermeye başladı. Üç bin çalışan olan şirket, Elon Musk'ın SpaceX'ini bile salladı! Şirketin yöneticisi Eren Özmen, dünye zenginler listesine de adını yazdırdı. Geçen yıl 1.4 milyar dolar ile 2 bin 378'nci olan Özmen, bu yıl 2.6 milyar dolarlık serveti ile Forbes'in zenginler listesinde 1196'ncı sıraya kadar çıktı. Dünyanın 2 bin 668'nci zengini olan Özmen, 101 zengin kadın arasında da yer aldı.