Thodex üzerinden binlerce insanı Faruk Fatih Özer etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Yerli kripto para borsası Thodex, tarihin en büyük vurgununu yaptı. CEO Faruk Fatih Özer, müşterilerden topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Özer'le birlikte 21 kişi hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu sırada avukat Sevgi Erarslan, 608 kişinin zararını karşıladıklarını, bu kişilere 28 milyon lira ödeme yapıldığını vurguladı. Özer "cinlik" yapıp bu ödemeleri "iyi niyet" göstergesi olduğunu belirterek avukatı ile mesaj yolladı. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanmak istediğini açıkladı. Kararın yeniden ele alınması için çağrı yaptı.