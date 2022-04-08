Thodex üzerinden binlerce insanı Faruk Fatih Özer etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Yerli kripto para borsası Thodex, tarihin en büyük vurgununu yaptı. CEO Faruk Fatih Özer, müşterilerden topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Özer'le birlikte 21 kişi hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu sırada avukat Sevgi Erarslan, 608 kişinin zararını karşıladıklarını, bu kişilere 28 milyon lira ödeme yapıldığını vurguladı. Özer "cinlik" yapıp bu ödemeleri "iyi niyet" göstergesi olduğunu belirterek avukatı ile mesaj yolladı. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanmak istediğini açıkladı. Kararın yeniden ele alınması için çağrı yaptı.
40 BİN YIL KORKUTTU!
Bu arada Thodex iddianamesinde vurgun detaylarında anlatıldı. Buna göre Fatih Faruk Özer, çete üyeleri arasında iş bölümü yaptı. Aldatıcı reklamlarla mağdurları sisteme çekip paralarını aldı. Dolandırıcılık suçundan elde edilen mal varlığının bir kısmı, yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına aktarıldı. Firari Özer'in de aralarında olduğu 21 şüphelinin tüm mağdurlara karşı sorumlu oldukları belirtilen iddianamede "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Arnavutluk'ta olduğu sanılan Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak hala izine ulaşılamadı. Birkaç mağdura ödeme yaptı. Bunu "iyi niyet" göstergesi olarak kullanmaya kalkıştı. Fatih Faruk Özer, Thodex'i tanıtmak için ünlü mankenlere para saydı. Bol bol reklam yaptı. Müşteriler buna kandı. Kriptoya milyonlarca lira yatırdı.