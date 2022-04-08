Şile'de vahşice katledilen 33 yaşındaki Gözde Çelen'in katil zanlısı eş "3 seçenek sunmuş"!

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALSIN"

Perşembe sabahı site güvenliğinin önünde Mustafa Çelen'in beklediğini iddia eden Havva Çelen, "Çocukları beraber okula götürüyorlar. Kafeye gidiyorlar, perşembe sabahı meğer geceden güvenliğin oraya gelmiş. Onu alıp gidiyor. Ablam neredesin diye arıyor. Sanki içine doğmuş gibi onu arıyor. 'Anne getireceğim' diyor. 2 saat sonra telefonlar kapanıyor. Hiçbirine ulaşamıyorlar. Jandarma kızınız hastanede diye arıyor. 9 yerinden bıçaklanmış kaçamamış. Çantası yırtılmış. Arabanın içinde öldürmüş. 33 yaşında fidan gibi kız, ne söylenir ki. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. O da bizim akrabamız. Vicdan azabından kendi azar azar kendisi ölsün" diye konuştu.

BUGÜNE KADAR KİMSEYE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Gözde Çelen'in kuzeni Cevriye Çelen de, "Sadece bu son olsun diyebiliriz. Gözde çok sessiz, içine kapanıktı. Gözde kapalı kutuydu. Annesine, ablasına, abisine ya da yakınlarına hiçbir şey söylemezdi. 1 hafta 10 gün öncesine kadar kapalı kutuydu. Eşi sürekli dövüyormuş, kafasına vuruyormuş. O gün de kafasına vurmuş, ablasını aramış. Ablası bizden birine ulaşıyor gidip alıyorlar. Annesi yanındaydı. 2-3 günlüğüne Yalova'ya dönmüştü. O zaman anlatmaya başlamış. Beni dövüyordu, başıma vuruyordu demiş, bugüne kadar hiç kimseye en ufak bir şey söylemedi" dedi.