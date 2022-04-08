Şile'de vahşice katledilen 33 yaşındaki Gözde Çelen'in katil zanlısı eş "3 seçenek sunmuş"!

Sancaktepe'de yaşayan Mustafa Çelen, boşanma aşamasında olduğu eşini konuşmak amacıyla kiraladığı otomobille dün Şile'ye götürdü. Mustafa Çelen, Şile Vadi Plajı yolundaeşi Gözde Çelen'i 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Biri 8 diğeri 10 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenilen Gözde Çelen'in cenazesi bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
11 yıldır evli olan çiftin uzaktan akraba oldukları, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen severek evlendikleri öğrenildi. Cenazenin bugün Yalova'da defnedileceği belirtildi. 33 yaşındaki Çelen'in bir markette müdür olduğu ve AK Parti Çekmeköy Kadın Kolları'nda görev yaptığı öğrenildi. Mustafa Çelen'in de Ümraniye Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
"KOCASINI EVDEN ÇIKARDIK PLANLAYARAK YAPTI"
Gözde Çelen'in dayısı Caner Çukurlu, "Boşanma aşamasındalardı. Sitede oturuyorlar. Sitenin önüne çağırıyor. Oradan Şile'ye götürmüş. Orada planlayarak yapmış. Daha önce böyle tehditleri oluyordu. En son kavga ettiklerinde evlerine gittim. Kocasının eşyalarını toparlayıp evden çıkardık. Sitede oturduğu için güvenliklere söyledik. İçeri almayın dedik. Ondan sonra eve gelemedi zaten tek anahtarı vardı. Yeğenime gelirse bana haber ver demiştim, kapıyı açma demiştim. Ablamlar Yalova'da yanına destek olsun diye onları çağırdık. Planlayarak bu cinayeti gerçekleştirdi" dedi.